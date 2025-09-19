Табак «набился» в псевдостики

Российский рынок табака столкнулся с новой формой контрафакта — так называемыми псевдостиками. Обычные сигареты продаются под видом продукции для систем нагревания табака. Дело в том, что акцизы для них рассчитываются по разным формулам, и средний сбор на одну пачку стиков оказывается в полтора раза меньше, чем на пачку сигарет. С подробностями — Илья Сизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Манипуляции позволяют злоумышленникам зарабатывать сверхприбыли, а по бумагам продукция выглядит совершенно легально, объясняет глава межрегионального движения по борьбе с контрафактом Денис Терсков: «Если сейчас минимальная цена на сигареты 129 руб., то псевдостики продаются по 80, 90, иногда 70 руб. Данные производители стиков не уплачивают акциз, обходят налоговое законодательство нашей страны и продают товар, который не соответствует выдаваемому за действительность. Данную продукцию очень сложно изъять, сотрудников полиции об этом попросить, потому что по факту она бьется как легальная. Многие точки, которые боятся, например, продавать контрафактные сигареты, с большим удовольствием продают эту продукцию, потому что, даже если к ним придет какая-то проверка, они не понесут никаких издержек в виде штрафов или изъятий».

Псевдостики продаются, например, в Новокузнецке, Курске, Челябинске, Перми, Самаре, Кургане, Ижевске, Оренбурге и Екатеринбурге, и это только те города, где общественники сами обнаружили такую продукцию. Точно оценить объемы практически невозможно: псевдостики не попадают в статистику по контрафакту, потому что формально они оформлены по закону. И даже акциз с них уплачивается, правда, сильно пониженный. Если же уравнять сборы с сигарет и стиков, решится сразу несколько проблем, отметил гендиректор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев: «Самый простой и понятный экономический путь — это уравнивание акцизов. Это приведет к значительному увеличению поступлений в бюджет, потому что фактически сейчас для одного из сегментов действует, так скажем, льготный уровень. Там разница в акцизах более чем в полтора раза. Если разницы нет, на рынке возникает ситуация, когда есть те, кто платит по этой ставке, нет вариантов какого-то льготного уровня или каких-то манипуляций с уровнем. Если не платят, значит они нелегальные, соответственно, на рынке их не должны быть. Тут уже понятно, административными и более жесткими мерами их надо устранять. Кстати говоря, для потребителя с точки зрения влияния на здоровье, каких-то других последствий социального характера, разницы ведь нет, поэтому и акциз должен быть один и по этой причине тоже».

По официальным данным, в прошлом году в России выпустили около 1 млрд пачек стиков, включая продукцию, которая продается под их видом. Собеседники “Ъ FM” подсчитали, что при таких объемах уравнивание акцизов принесло бы бюджету по меньшей мере 20 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".