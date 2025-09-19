Кассация оставила в силе решения об отмене регистрации на выборы в ГСС Сагида Напсо

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решения Центрального райсуда Сочи и Краснодарского краевого суда об отмене регистрации самовыдвиженца Сагида Напсо кандидатом в депутаты городского собрания Сочи второго созыва. Суд признал, что во время кампании он занимался благотворительностью и давал обещания, реализация которых зависела от его избрания, что квалифицируется как подкуп избирателей, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напсо баллотировался по многомандатному округу №13. Иск об отмене его регистрации подал другой кандидат — Александр Куренда. По материалам дела, по заказу Напсо было изготовлено свыше 14 тыс. экземпляров агитационных материалов, где подчеркивалась его благотворительная деятельность и содержались обещания, привязанные к результатам голосования.

Центральный райсуд Сочи счел такие действия нарушением положений закона «Об основных гарантиях избирательных прав», запрещающего кандидатам вести благотворительную деятельность в период кампании и обещать материальные выгоды избирателям. Апелляция в краевом суде результата не изменила.

Сагид Напсо, которому 40 лет, возглавляет ООО «Туапселесхоз». В 2015 году он был осужден за получение взятки. Его интересы представлял юрист Евгений Кабашный, ранее защищавший депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, лишенного мандата в апреле текущего года.

Кассация сочла выводы нижестоящих инстанций правомерными. Решение пока не вступило в силу — Напсо обжаловал его в Верховный суд.