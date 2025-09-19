Минпросвещения отреагировало на заявления Музаева о большой нагрузке на школьников

Минпросвещения отреагировало на заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о перегрузке школьной программы на 15-30%. В ведомстве указали, что господин Музаев говорил о проблеме, которая существовала ранее, а сейчас «с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников» (цитата по «РИА Новости»).

В пресс-службе министерства также отметили, что за последнее время по вопросу снижения нагрузки была проделана «масштабная и детальная работа», ее результаты закреплены в приказе ведомства №704.

Господин Музаев заявил о перегруженности школьных программ накануне, на круглом столе в Санкт-Петербургском горном университете. Глава ведомства пояснял, что такая ситуация создает дополнительную нагрузку на учителей.

Приказ Минпросвещения №704 от 09.10.24 (был опубликован в феврале 2025 года) вносит изменения во ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) и ФОП (федеральные образовательные программы). Документ в том числе установил с 1 сентября этого года новые объемы максимально допустимой недельной нагрузки на школьников.

Полина Мотызлевская