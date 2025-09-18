Глава Рособрнадзора заявил о перегруженности школьных программ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе в Санкт-Петербургском горном университете заявил, что школьные программы перегружены на 15-30%, что создает дополнительную нагрузку на учителей, передает ТАСС.

По его словам, Минпросвещения и Рособрнадзор сейчас работают над пересмотром школьных стандартов. Речь идет не об упрощении, а о приведении программ в соответствие с реальными потребностями, пояснил господин Музаев.

Он добавил, что в 1990-е и 2000-е годы система образования потеряла культуру объективного оценивания. Около 40% аттестатов не соответствуют реальным знаниям выпускников, следует из данных горного университета.