«На Дону не стоит ожидать скорого снижения процентов по ипотеке или потребкредитам»

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 18% годовых до 17%. Такое решение представители регулятора объяснили тем, что для этого появились предпосылки. В частности, экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, в последние месяцы активизировался рост кредитования. Для реального сектора экономики такое снижение «ключа» несущественно, считает профессор кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета Южного федерального университета Олег Свиридов.



«Снижение на один процентный пункт при столь высоких уровнях ключевой ставки — это, в первую очередь, сигнал о намерениях Центробанка, указатель направления на будущее, что ставка перестала расти и постепенно будет снижаться. Однако для реального сектора экономики, который задыхается от дорогих денег, это изменение несущественно. Если бизнес брал кредиты под 21%, а затем под 18%, то теперь ему могут предложить под 17%. Это не тот масштаб, который способен оживить инвестиционную активность при рентабельности предприятий в 6-7%.

Решение вызвано необходимостью дать сигнал рынку о том, что ЦБ видит замедление инфляции и готов на это реагировать. Однако, как справедливо отмечает заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, профессор Михаил Делягин, инфляцию все еще не дают снизить факторы, не связанные с ключевой ставкой ЦБ.

Ключевыми проблемами для инфляции остаются ценовой произвол монополистов в таких сферах как ЖКХ и ритейл, а также спекулятивная активность на финансовом рынке. Если бы Федеральная антимонопольная служба РФ более строго и жестко боролась с этими явлениями, инфляция бы снизилась, и Центробанк мог бы понижать ключевую ставку быстрее, чем на 1%.

В нынешних условиях ЦБ вынужден балансировать: с одной стороны, от производства есть запрос на более дешевые кредиты, с другой — необходимо сдерживать инфляцию, во многом вызванную немонетарными факторами.

Если говорить о Ростовской области, то предыдущие снижения не оказали серьезного влияния на фундаментальные экономические процессы. Мы не наблюдаем всплеска кредитования в реальном секторе или запуска новых крупных проектов.

Единственный заметный рост — в оборотах розничной торговли. Но его причина не в ставке, а в транзитном характере нашей области. Летний поток туристов, следующих на юг, создает дополнительный спрос на товары и услуги. Это и оживляет малый и средний бизнес в сфере торговли и общепита. Производственный же сектор и корпоративное кредитование остаются в “замороженном состоянии”.

Не стоит ожидать скорого снижения процентов по ипотеке или потребительским кредитам. Банки, скорее всего, в первую очередь снизят ставки по вкладам, чтобы сохранить свою маржу. Для рядового гражданина это может означать снижение доходности по сбережениям при незначительном удешевлении кредитов.

Существенного облегчения также не произойдет и в бизнесе. Разница между 18% и 17% для предприятия с низкой рентабельностью непринципиальна. Банки могут не передавать это снижение в полной мере корпоративному сектору, предпочитая зарабатывать на разнице между дешевеющими депозитами и все еще дорогими кредитами.

Я склонен полагать, что снижение в октябре возможно. Аргументы в пользу этого: ЦБ начал цикл смягчения и, скорее всего, будет его продолжать, чтобы не разочаровать ожидания рынка. Также официальные данные об инфляции продолжат давать формальные основания для очередного небольшого снижения.

Скорее всего, понижения ключевой ставки на 1-2% станут регулярными и будут продолжаться пока ключевая ставка не станет 10-12%. В этом случае уже можно будет говорить и о положительном влиянии ключа на фундаментальные процессы в экономике региона».