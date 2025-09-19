Белоруссия объявила чешского дипломата персоной нон-грата

Белоруссия объявила персоной нон-грата советника чешского посольства. Он должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского министерства иностранных дел.

В МИДе заявили, что недавно власти Польши и Чехии «по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам» предложили уехать с территории своих стран советникам белорусского посольства.

«Хотели бы дополнительно акцентировать, что к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии»,— пояснили в ведомстве.

Кроме того, в МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича. С ним дипломаты обсуждали тему текущего состояния белорусско-польских отношений. Подробности беседы ведомство не привело.

«Белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным. В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно»,— следует из сообщения белорусского министерства. В ведомстве добавили, что довели эту позицию до сведения Варшавы и Праги.