МИД Белоруссии объявил протест временному поверенному в делах Польши

Временный поверенный в делах Польши Кшиштоф Ожанна вызван в министерство иностранных дел Белоруссии. Ему объявлен устный протест из-за решения Варшавы о закрытии границы, сообщили в белорусском МИДе.

Согласно заявлению белорусских дипломатов, закрытие границы наносит ущерб государствам по обе ее стороны. «Это очевидное злоупотребление своим географическим положением, "приватизация" границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока»,— написал МИД страны.

В МИДе указали на безосновательность решения Польши из-за «прозрачности» для мирового сообщества белорусских учений, которые и стали причиной закрытия границы. Согласно сообщению министерства, поверенный в делах Евросоюза в Белоруссии Стен Нерлов заверил, что действия Варшавы оценят на соразмерность принятых мер.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией 9 сентября. Он обосновал это решение проведением белорусско-российских учений «Запад-2025», прошедших с 12 по 16 сентября.