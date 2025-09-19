«Для роста турпотока в Китай в южных аэропортах должны быть прямые рейсы»

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года Китай в одностороннем порядке ввел для россиян безвизовый режим с возможностью пребывания в КНР один месяц. По мнению экспертов, это может привести к росту туристического потока из Ростовской области, других регионов Юга и Северного Кавказа в Китай, а также увеличения количества китайских путешественников в южные субъекты РФ. Пока Китайская Народная Республика не входит в число популярных среди южан заграничных направлений: рост потока идет в те страны, куда есть из регионов прямые авиарейсы, считает руководитель туроператора Pegas Touristik в СКФО Илона Чиханацкая:



«Согласно общероссийским прогнозам, отмена виз для путешественников в Китай позитивно скажется на турпотоке, причем взаимном, между субъектами России, в том числе южными, и регионами КНР. Если говорить применительно к Ростовской области, то Китай здесь не входит в топ-5 лидирующих направлений по выездному турпотоку.

Традиционно дончане отправляются на отдых в такие страны, как Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Это именно те направления, которые, относятся к массовому туризму. Китай на на юге России таким спросом не обладает.

Позитивная динамика по росту числа поездок есть, но взрывного спроса среди туристов из Ростовской области турагенты не наблюдают и не предвидят, поскольку поток идет по тем направлениям, где есть прямые вылеты из региона.

Так как международный аэропорт “Платов” закрыт, то ростовчане выбирают ближайшие воздушные гавани. Такие как Минеральные Воды, Сочи, Волгоград и теперь уже Краснодар. Но из этих городов прямых вылетов в Китай нет. Они возможны пока только из Москвы. А поскольку даже прямой перелет из Москвы в Китай занимает от семи до десяти часов (в зависимости от региона), то путешествие из наших широт в КНР может занимать сутки и более (с учетом поездки по железной дороге в Москву и ожиданием рейса в столичном аэропорте), а это, мягко говоря, неудобно.

Следовательно, даже, такая, казалось бы, позитивная мера, как отмена виз в Китай не приведет к взрывному росту туристического потока в КНР из регионов Юга и Северного Кавказа. Впрочем, и к нам резкого увеличения потока путешественников из Китая не ожидается. Для этого у нас на Большом Юге должны быть не только работающие аэропорты, но и прямые авиарейсы».