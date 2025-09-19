Завершен сбор мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района

Полностью завершены работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Последние 443 мешка с нефтепродуктами водолазы подняли у причала в поселке Джемет.

За все время работ специалисты собрали 22,5 тыс. мешков с мазутом общим весом более 2 тыс. т. На это ушло более 21,5 тыс. погружений. Расстояние между крайними точками очищенного участка — почти 14 км. В очистке морского дна участвовали сотрудники МЧС, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы.

Работы по ликвидации последствий экологической катастрофы продолжаются на других участках Керченского пролива. По актуальным данным МЧС, в Крыму собрано около 908 т загрязненного песка, грунта и гальки, в Севастополе — около 850, а во всем Краснодарском крае — более 179 тыс. т.

В декабре 2024 года во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. т мазута. Пляжи Анапы и Темрюка, пострадавшие при аварии, оказались закрыты для туристов на летний сезон. Краснодарский суд в августе 2025 года удовлетворил иски Роспотребнадзора к владельцам и фрахтователям судов на общую сумму почти 85 млрд руб.