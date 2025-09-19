В Татарстане прекращены поиски пассажира перевернувшегося катера

В Татарстане на реке Волге завершились поиски пропавшего пассажира катера, который перевернулся 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Тело пострадавшего так и не было обнаружено спасателями. Общая площадь поисков составила более 160 гектаров.

Хоккейный клуб «Ак Барс» в своем Telegram-канале сообщил, что пропавшим без вести был болельщик команды — Антон Агафонов. Он пропал, спасая человека из воды. Клуб выразил поддержку родным и близким пострадавшего.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тело одного из пассажиров и перевернувшийся катер, поиски еще одного потерпевшего продолжались до сегодняшнего дня. Было задействовано 22 сотрудника МЧС и 11 единиц техники.

12 сентября в Зеленодольском районе перевернулся катер с семью пассажирами, два человека погибли и два пропали без вести.

Марк Халитов