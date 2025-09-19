Глава СКР требует проверить ситуацию с оползнями в Апшеронске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нарушений в Апшеронске, связанных с оползневыми процессами на берегу реки Пшеха. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом стало обращение жителей, которые заявили о бездействии местных властей в условиях разрушения береговой линии. По их словам, несмотря на статус территории как особо охраняемой природной зоны, администрация не предприняла эффективных мер, а эрозия создает угрозу частному сектору.

В обращении утверждается, что компания «АПЭК», привлеченная для проведения работ, не выполнила обязательства и занималась незаконной добычей песчано-гравийной смеси. По данным следкома, защитная лесополоса уничтожена, а подъезд спецтранспорта к опасному участку затруднен.

Вячеслав Рыжков