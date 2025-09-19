Ростовский производитель полуприцепов «Бонум» возобновит экспорт в Узбекистан

Производитель тентованных полуприцепов из Ростова-на-Дону ООО «Бонум» планирует возобновить экспортные поставки продукции в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации замгубернатора, с января 2025 года «Бонум» увеличил долю экспортных поставок в Казахстан и Белоруссию. Предприятие отгрузило 828 единиц техники, из которых 71 уже отправлено в дружественные страны, что составляет 8,5% от общего объема. Годом ранее аналогичный показатель был значительно ниже — всего 0,5%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году выручку компании «Бонум» составила 14 млрд руб., а чистая прибыль предприятия — 2,5 млрд руб.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Бонум» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 10 июня 2014 года. Основным видом деятельности является производство кузовов для автотранспортных средств, производство прицепов и полуприцепов. Уставный капитал предприятия составляет 30 тыс. руб.

Наталья Белоштейн