Донская компания «Бонум» в 1,5 раза увеличила выручку и прибыль

В 2024 году компания «Бонум», выпускающая в Ростовской области прицепы и полуприцепы, получила выручку в размере более 14 млрд руб., чистая прибыль предприятия превысила 2,5 млрд руб. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг». В сообщении уточняется, что полученные цифры в полтора раза выше, чем по итогам 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным агентства, в прошлом году компания показала рост себестоимости продаж на 39,8% – до более чем 8,3 млрд руб., валовая прибыль превысила 5,6 млрд руб., что в 1,7 раза выше, чем годом ранее. Прибыль от продаж составила 4,103 млрд руб. (рост в 1,7 раза).

По информации правительства Ростовской области, летом 2024 года ООО «Бонум» стало первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ростовская». Здесь компания построила и стала развивать завод по выпуску прицепной и полуприцепной техники. Сейчас предприятие в Ростове-на-Дону и Новочеркасске выпускает прицепы и полуприцепы для топливных, сельскохозяйственных, строительных и транспортных компаний России и СНГ, а также комплектующие к ней: алюминиевую обрешетку, боковую защиту, стойки переднего и заднего порталов, кронштейны крылья и др.

Валентина Любашенко