Массовая авария с участием пяти автомобилей собрала пробку на дамбе

Крупная авария с участием сразу пяти автомобилей спровоцировала серьезную пробку на 129-130 км внешнего кольца КАД на петербургской дамбе. О дорожном инциденте, случившемся в 08:10 19 сентября сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

«По имеющимся данным, на участке произошло столкновение пяти легковых автомобилей. На место происшествия вызваны экстренные службы и сотрудники ГИБДД»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент движение на данном участке КАД крайне затруднено. Данные о пострадавших уточняются.

Андрей Цедрик