Водитель грузовика смял Largus на трассе М-10 и отправил в больницу пенсионера

В половину второго ночи 17 сентября на 610 км автодороги М-10 «Россия» 52-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом, двигаясь под Тосно, врезался в автомобиль Lada Largus, который стоял на правой полосе без аварийного знака, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Оказлось, что 75-летний водитель отечественного автомобиля почувствовал себя плохо и остановился. Он получил многочисленные переломы и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Его 73-летней пассажирке медицинская помощь не потребовалась. Lada, судя по опубликованым фотографиям, восстановлению не подлежит. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что школьники на электросамокате столкнулись с фурой во Мге. В результате ДТП 10-летнего водителя СИМ госпитализировали в тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов