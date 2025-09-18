Боб Хартли о победе «Локомотива» над ЦСКА: мы сыграли очень хорошо

Наставник ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли положительно оценил игру своих подопечных в матче с ЦСКА, но отметил, что «еще есть куда расти». Итоги главный тренер подвел на послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 5:1.

«Я думаю, что это своего рода продолжение игры с "Ладой" (6:1 обыграли ярославцы — "Ъ-Ярославль"). У нас та же энергия, тот же темп. Мы хорошо бьемся в меньшинстве и в большинстве создавали много моментов. Игра становится все лучше и лучше. Я очень горжусь тем, как мы соревнуемся. Прогрессируем с каждым днем, но нам еще есть куда расти. Мы играли сегодня очень хорошо»,— сказал Боб Хартли.

Наставника попросили прокомментировать большое количество двухминутных удалений, на что главный тренер пояснил, что его подопечные играют в агрессивный хоккей, а решения судей он не комментирует. Боб Хартли, отвечая на вопрос журналиста о противостоянии с Игорем Никитиным (наставник ЦСКА, бывший главный тренер «Локомотива»), объяснил, что не готовит команду ради того, чтобы обыграть другого тренера.

«Это всегда наша команда против другой команды. Мы строим планы, готовим игроков, ведь именно игроки создают красоту игры. Именно ими мы заполняем площадки КХЛ. Я никогда не тренировал, пытаясь обыграть другого тренера. Помимо принятия решений на скамейке запасных я не думаю, что мы сильно влияем на результат игры. Знаю, много было сказано о том, что произошло летом (уход из "Локомотива" Никитина). Теперь игра окончена, это уже история»,— сказал Боб Хартли.

Серия выездных игр для «Локомотива» закончилась. 22 сентября ярославцы примут на домашней арене ХК «Сочи».

Алла Чижова