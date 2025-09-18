Никитин о матче с «Локомотивом»: для меня это не принципиальная встреча

Наставник московского ЦСКА Игорь Никитин не согласился с тем, что встреча с «Локомотивом» была принципиальной. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 18 сентября в Москве «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 5:1. Матч между командами называли принципиальным в том числе потому, что Игорь Никитин — главный тренер, который привел ярославцев к победе в Кубке Гагарина в минувшем сезоне и ушедший в ЦСКА, расторгнув действующее соглашение с «Локомотивом». Однако сам наставник с такой характеристикой матча не согласился.

«Эта встреча для меня не принципиальная. Я в этой ситуации уже был, мне поэтому проще было. Эта встреча нам показала, над чем нам нужно работать. По игре комментарии, конечно, излишни. Все понятно. Здесь даже без иллюзий. Очень хороший, скажем так, ликбез»,— прокомментировал наставник ЦСКА.

Игоря Никитина спросили об отношении к аплодисментам ярославских болельщиков, приехавших на матч в Москву, в адрес его и тренерского штаба, который работал с «Локомотивом».

«Я признателен Ярославлю. Мы четыре года честно делали то, что могли. Поэтому эта часть истории у меня в сердце. Это здорово»,— ответил экс-наставник «железнодорожников».