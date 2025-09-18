Трамп: Чарли Кирк мог однажды стать президентом США

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в разговорах с правым активистом Чарли Кирком он выражал уверенность, что тот однажды может стать новым американским президентом.

«Я говорил: "Чарли, я думаю, что однажды у тебя есть хорошие шансы стать президентом, полагаю, что ты, возможно, будешь президентом"»,— сказал господин Трамп в интервью телеканалу Fox News.

31-летнего Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в университете штата Юта. Активист был сторонником Дональда Трампа и высказывался против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве, 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон, был задержан 11 сентября. Дональд Трамп выразил надежду, что Робинсона признают виновным и приговорят к смертной казни. По словам губернатора Юты Спенсера Кокса, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку “из ненависти” к активисту.