Глава «Абрау-Дюрсо» предложил смягчить регулирование российских винных напитков

Глава винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов заявил, что российская система регулирования винной отрасли самая сложная в мире. Это должно меняться в соответствии с трендами, сказал он. Господин Титов, который входит в члены правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, предложил засчитывать в акцизах ту часть российского вина, которая используется в винных напитках.

«Мы правильно боролись с винными напитками на определенном этапе, когда увеличили акциз на винные напитки, но нужно, мне кажется, сегодня изменить направление движения и все-таки полюбить винные напитки»,— сказал он на Московском финансовом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Также он поднял тему продажи вина через онлайн-платформы. «Приведу китайский опыт. У них продажа алкоголя через онлайн-платформы разрешена, более того, государство освобождает потребителя от уплаты налогов»,— сказал глава винного дома. В России же никак не могут на это решиться, отметил господин Титов.

Власти неоднократно пытались легализовать интернет-торговлю алкоголем. В 2021 году президент Владимир Путин поручил провести эксперимент по продаже российских вин через агрегаторы «Почты России». Правкомиссия одобрила законопроект в 2023 году, но МВД выступило против и документ сняли с рассмотрения в Госдуме. Сейчас дискуссии об этом не ведутся, заявлял статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.