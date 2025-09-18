По степени вины

В Южном окружном военном суде начались прения по делу 15 участников батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Гособвинитель попросил суд признать фигурантов виновными в участии в террористической организации и в действиях, направленных на насильственный захват власти и ее насильственное удержание, а также в прохождении обучения для участия в террористической деятельности. Прокурор запросил для каждого из подсудимых от 20 до 24 лет лишения свободы. Двое из фигурантов полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Остальные вину признали частично, выразив несогласие с юридической оценкой их действий.



Сегодня, 18 сентября, в Южном окружном военном суде (находится в Ростове-на-Дону) начались прения по делу 15 участников батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе суда. Прокурор запросил для каждого из подсудимых от 20 до 24 лет лишения свободы. В зависимости от степени вины и участия каждого, фигуранты обвиняются по ч.1 и 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация или участие в террористической организации», ст. 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях террористической деятельности».

Таким образом, для Андрея Шолика и Дмитрия Федченко прокурор запросил 20 лет лишения свободы, для Тараса Радченко и Семена Забайрачного — по 24 года, для Вячеслава Байдюка — 21 год, для Виталия Грузинова и Сергея Никитюка — по 20 лет лишения свободы, для Игоря Гайоха — 24 года, для Николая Чуприна, Александра Таранца, Романа Недоступа, Владимира Макаренко, Владислава Ермолинского — по 23 года лишения свободы, для Виталия Крохалева — 20 лет, Сергея Калинченко — 24 года.

«Всем осужденным первые шесть лет лишения свободы отбывать в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подсудимых до вступления приговора в законную силу оставить без изменения»,— сказано в выступлении гособвинителя (в распоряжении редакции имеется текстовая копия, полученная от источника "Ъ-Ростов", знакомого с ходом рассмотрения дела).

Необходимость такого наказания была обоснована тем, что каждый из подсудимых добровольно вступил в батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), знал о его цели по захвату власти, но при этом долгое время нес в нем службу.

«Ни один из подсудимых не покинул указанное формирование добровольно, посредством собственного волеизъявления, а был вынужден оставить службу в виду причин и обстоятельств, которые не зависели непосредственно от их воли и вопреки их желанию»,— заявил прокурор в суде.

По версии следствия, подсудимые Чуприн, Грузинов, Никитюк, Таранец, Макаренко, Недоступ, Ермолинский, Радченко, Забайрачный, Калинченко и Гайох добровольно прошли курс обучения для более эффективного ведения террористической деятельности.

В своих показаниях фигуранты в деталях сообщили суду об обстоятельствах вступления в батальон, месте дислокации, сведения о вооружении, выполняемых функциях, условиях службы, входивших в его состав членов, в том числе и из числа других подсудимых по настоящему уголовному делу, а также причины прекращения участия в батальоне.

В судебном заседании подсудимые Гайох и Макаренко полностью признали свою вину и в содеянном раскаялись. Позицию остальных подсудимых по делу обвинение трактует как частичное признание вины. Никто из них не отрицал факт принадлежности к подразделению «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) и событиям, указанным в предъявленном каждому из них обвинении. Эти фигуранты выразили несогласие с юридической оценкой их действий, которую дал орган предварительного расследования.

Наталья Белоштейн