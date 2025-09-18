Полицейским по делу Baza продлили арест

Замоскворецкий суд Москвы продлил до 20 октября арест начальнику отдела полиции в Краснодаре Александру Аблаеву и старшему оперуполномоченному отдела полиции Белгорода Александру Селиванову, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки от Telegram-канала Baza.

Александра Селиванова уволили из полиции, Александра Аблаева отстранили от службы. До этого они, а также сотрудник отделения полиции в Красноярске Сергей Ковалев, признали вину и согласились сотрудничать со следствием. Два дня назад господину Ковалеву продлили арест до 20 октября.

По данным следствия, полицейские за деньги передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. Они получили от журналистов в общей сложности около 300 тыс. руб. 23 июля арестовали главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Им предъявили обвинение в даче взятки. По этой статье грозит до 12 лет колонии. Сегодня суд смягчил им меру пресечения и отправил под домашний арест. Они признали вину.

