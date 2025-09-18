Muse Tribute, симфонический «Сектор Газа» и «Жизнь Человека»

Этой осенью Краснодар предлагает насыщенную культурную программу. В Sgt. Pepper’s Bar пройдут трибьют-концерты, во Дворце культуры железнодорожников — симфонические и панк-рок проекты, а в театрах города — спектакли на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Концерт группы "Мельница"

Какие концерты посетить

19 сентября в 20:30 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт трибьют-шоу группы Muse. Культовые композиции исполняются другими музыкантами, оригинальные артисты на сцене не присутствуют.

Стоимость билетов — 900 руб. (18+)

19 сентября в 14:00 в Муниципальном концертном зале пройдет «Час органной музыки». Программа заслуженного артиста Краснодарского края Михаила Павалия посвящена классическим произведениям органного репертуара. Стоимость билетов — 500 руб. (0+)

19 сентября в 18:30 в Sgt. Pepper’s Bar выступят Гости Гаррисона. В программе сольного концерта — полюбившиеся композиции и треки из нового альбома «Бешеные псы». Продолжительность выступления — 1,5 часа.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

19 сентября в 20:30 в Амфитеатре парка «Краснодар» пройдет Lumisfera. В программе оркестровые аранжировки популярных мелодий. Концерт обещает эмоциональный опыт и музыкальное единение зрителей.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

20 сентября в 20:00 во Дворце культуры железнодорожников пройдет Симфонический «Сектор Газа» и другие панк-проекты от Avatar Cinematic Orchestra. Программа сочетает панк-рок и симфоническую музыку, в основе — творчество лидеров современных российских панк-групп.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

21 сентября в 19:00 в Центральном концертном зале выступят Алексей Петрухин и Губерния. В программе — популярные композиции и новые песни певца и композитора, лауреата премии «Шансон года».

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

19 сентября в 20:00, 20 сентября и 21 сентября в 19:00 в Театре «Мой» пройдет спектакль «Жизнь Человека». Постановка показывает основные этапы жизни человека от рождения до смерти и противостояние таинственной силе, символизирующей судьбу.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

20 и 21 сентября в 12:00 в арт-кластере «Свои» состоится спектакль «Дюймовочка». История о девочке, которая благодаря чистому и большому сердцу преодолевает испытания и находит счастье.

Стоимость билетов — 900 руб. (0+)

20 сентября в 11:00 в Театре драмы им. М. Горького пройдет «Волшебная лампа Аладдина». Постановка по мотивам арабской сказки «Тысяча и одна ночь», наполненная чудесами и волшебством.

Стоимость билетов — 400 руб. (6+)

20 сентября в 20:00 в Доме мецената состоится иммерсивный спектакль «Айседора и Есенин». Постановка рассказывает о жизни и творчестве Сергея Есенина и Айседоры Дункан.

Стоимость билетов — 2500 руб. (16+)

21 сентября в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького покажут спектакль «Дни Савелия». Сюжет повествует о коте Савелии, рассказанном от первого лица.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

21 сентября в 19:00 «Один театр» покажет спектакль «Серая радуга». Постановка исследует тему старости, сочетая элементы музыкального фильма и сюрреализма. Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах продолжается показ мелодрамы «Дракула». Сюжет рассказывает о жизни Влада II, графа Дракулы, и его стремлении воскресить умершую жену. Спустя 400 лет он встречает возлюбленную вновь, теперь в образе юной Мины.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

Также в прокате «Пункт назначения: Смертельная игра». Главный герой Робби выжил после катастрофы, в которой погибла его девушка, и собирает группу участников для проведения древнего ритуала, чтобы еще раз с ней встретиться.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

«Долгая прогулка» повествует о ежегодном соревновании ста участников, которым необходимо идти со скоростью выше трех миль в час. После трех нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение желаний.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Мультфильм «Зверопоезд» рассказывает о домашних питомцах, оказавшихся на мчащемся поезде. Им помогает хитрый енот Сокол, чтобы сорвать планы мстительного барсука.

Стоимость билетов — от 530 руб. (6+)

Куда сходить еще

21 сентября в 19:30 в Ozon Арене (ex. стадион «Краснодар») состоится матч Краснодар — Зенит. Зрителей ожидает спортивное противостояние двух ведущих футбольных команд России.

Стоимость билетов — от 5000 руб. (0+)

20 сентября в 20:00 в пабе StandUp Ringo

Вечер юмора соберет комиков на «Битву комиков» — соревнование за звание самого смешного исполнителя недели. Победитель получит 10 тыс. руб. за один вечер выступлений.

Стоимость билетов — от 4700 руб. (16+)

19, 20 и 21 сентября в Музей-заповедник им. Фелицына проходит выставка «Тайны Древнего Египта», раскрывающая загадки культуры и быта древних цивилизаций.

Стоимость билетов — от 450 руб. (0+)

19, 20 и 21 сентября в том же музее доступна выставка «История Кубани. Земляки и соседи», посвященная этническому многообразию края. Экспозиция знакомит с традициями различных народов, процессом освоения земель Кубани и историей заселения казаками.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

