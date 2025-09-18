Бывшему охраннику Исмаилова дали 14,5 года по делу о покушении на бизнесменов

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 14,5 года колонии общего режима Тархана Эльдукаева, который работал охранником предпринимателя Тельмана Исмаилова. Его признали виновным в организации покушения в 1996 году на двух братьев-предпринимателей Гуршумовых, конфликтовавших с Исмаиловым из-за аренды площадей и распределения прибыли от Черкизовского рынка.

Адвокат Эльдукаева Руслан Закалюжный заявил, что приговор Эльдукаеву чрезмерно суровый и несправедливый. «Будем обжаловать. Не учтены значимые обстоятельства о личности, о давности событий, которые существенно снижают общественную опасность»,— сказал он ТАСС.

По материалам дела, в декабре 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы неизвестный убил Таира Гуршумова и тяжело ранил его брата Тельмана. Следствие, а затем и присяжные посчитали доказанным, что к преступлению причастен Тархан Эльдукаев, «принявший предложение другого лица». До этого коллегия присяжных оправдала Эльдукаева по делу о покушении на певца Авраама Руссо.

