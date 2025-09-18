Чеченскому борцу запросили 15 лет за организацию покушения на бизнесменов

В Московском гарнизонном военном суде гособвинение предложило приговорить к 15 годам лишения свободы бывшего борца-вольника из ЦСКА прапорщика Тархана Эльдукаева. Он был признан коллегией присяжных виновным в организации покушения в 1996 году на двух братьев-предпринимателей, конфликтовавших с хозяином Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым. По другому эпизоду (покушение на певца Авраама Руссо) подсудимого заседатели оправдали.

По материалам дела, 23 декабря 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы неизвестный убил Таира Гуршумова и тяжело ранил его брата Тельмана. Следствие, а затем и присяжные посчитали доказанным, что к преступлению причастен подсудимый Тархан Эльдукаев, «принявший предложение другого лица». Таковым, по данным ГСУ СКР, являлся Тельман Исмаилов, у которого возникли разногласия с Таиром и Тельманом Гуршумовыми из-за аренды площадей и распределения прибыли от Черкизовского рынка. Следствие полагает, что на акцию было выделено $500 тыс.

Мария Локотецкая