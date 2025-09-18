Путем добавления и исключения

Суд в Ростове изменил приговор по делу экс-помощницы судьи Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Марианны Майкоглуян. Ранее она была приговорена к шести годам колонии общего режима за посредничество при передаче взятки судье Евгению Кувинову. Прокурор обжаловал приговор, посчитав наказание слишком мягким. Апелляционная инстанция дополнительно назначила осужденной запрет занимать определенные должности в течение трех лет после освобождение и исключила отсрочку выплаты штрафа.



Ростовский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело экс-помощницы судьи Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Марианны Майкоглуян. Приговор первой инстанции изменен, указано в картотеке суда.

В июле Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал Марианну Майкоглуян виновной в двух эпизодах посредничества при передаче взятки (ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ). Ей было назначено шесть лет колонии общего режима и штраф 1,5 млн руб. Суд постановил, что отбывать наказание осужденная будет после достижения ее двумя детьми 14-летнего возраста.

Прокуратура обжаловала решение первой инстанции в Ростовском областном суде. «Гособвинитель просил отменить приговор ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания», — сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Рассмотрев материалы дела и доводы сторон, облсуд изменил приговор первой инстанции. Марианне Майкоглуян назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные должности в течение трех лет после освобождения. Кроме того, суд исключил отсрочку к дополнительному наказанию в виде штрафа.

Согласно материалам дела, Марианна Майкоглуян хотела помочь своему знакомому, бывшему сотруднику ДПС Араму Мелкумяну, его с апреля 2021 года по апрель 2022-го судили в Аксайском районном суде за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). По версии следствия, 1 марта 2021 года инспектор при исполнении обязанностей похитил имущество гражданина.

С сентября по декабрь 2021 года в селе Чалтырь в кафе «Надежда» Арам Мелкумян передал Марианне Майкоглуян 2,4 млн руб. Эти деньги предназначались судье Железнодорожного райсуда Ростова Евгению Кувинову, который якобы обещал добиться возвращения уголовного дела в прокуратуру и его последующего прекращения. «Это был обман — Кувинов не мог повлиять на ход дела инспектора»,— сообщал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. По данным портала «Право.ру», Евгений Кувинов вернул деньги, когда его обман стал очевидным.

Самого Евгения Кувинова подозревают в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Он скрылся от следствия и находится в розыске. Марианна Майкоглуян не стала скрываться, она способствовала расследованию преступления, признала вину и раскаялась.

Евгений Кувинов был назначен судьей Железнодорожного районного суда в 2018 году. в В 2022-м Региональная квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия и лишила квалификационного статуса за грубые процессуальные нарушения при рассмотрении уголовных дел.

Кристина Федичкина