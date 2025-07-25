Intel сокращает треть сотрудников и закрывает проекты на миллиарды долларов

24 июля корпорация Intel сообщила о масштабных мерах по снижению издержек. В частности, она проводит массовые сокращения — к концу года в компании должно работать 75 тыс. сотрудников, что почти на треть (на 31%) меньше, чем в конце 2024 года. О сокращениях Intel объявляла еще в апреле, около 15% сотрудников уже были уволены, теперь сокращения расширяются. Кроме того, компания откажется от нескольких крупных проектов — в частности, она отменила многомиллиардные планы строительства заводов по производству чипов в Германии и Польше и решила замедлить строительство завода в штате Огайо.

Intel сообщила об этом одновременно с публикацией отчетности за второй квартал. Ее выручка осталась на уровне 2024 года, составив $12,9 млрд, а чистый убыток вырос почти вдвое — с $1,6 млрд до $2,9 млрд. Проблемы Intel продолжаются не первый год. В 2024 году компания, бывшая когда-то одним из лидеров производства полупроводников, также неоднократно сообщала об убытках. В марте она объявила о назначении нового гендиректора Лип-Бу Тана.

В числе прочего проблемы Intel связаны с тем, что она существенно отстала от таких конкурентов, как Nvidia, в разработках чипов для систем искусственного интеллекта, спрос на которые растет. По словам господина Тана, теперь компания собирается сосредоточиться на разработке собственных чипов для ИИ, а также на возвращении доли рынка процессоров для ПК.

Яна Рождественская