Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера «Бенфики»

Португальский футбольный клуб «Бенфика» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2026/27.

На этом посту Моуринью сменил Бруну Лаже, который был отправлен в отставку после поражения от азербайджанского «Карабаха» в первом матче основного этапа Лиги чемпионов — 3:2. Президент клуба Руй Кошта отметил, что «пришло время изменений».

Последним местом работы 62-летнего Моуринью был турецкий «Фенербахче». В августе команда уступила «Бенфике» в ответном матче раунда play-off квалификации Лиги чемпионов и во второй раз подряд не смог выйти в общий этап турнира. После поражения Моуринью был уволен.

«Бенфика» была первым клубом, в котором Жозе Моуринью начал работать как главный тренер. Он руководил командой на протяжении десяти матчей в 2000 году. Также возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем» и «Рому». В качестве тренера по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Таисия Орлова