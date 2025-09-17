Для Жозе Моуринью настало время первого

Жозе Моуринью, когда-то считавшийся главным символом тренерской эффективности и удачливости в футболе, но со временем, кажется, утративший способность притягивать к себе ценные призы, возвращается в клуб, в котором четверть века назад впервые попробовал себя в роли наставника. Португальская «Бенфика» решила назначить его на пост, освобожденный Бруну Лажи, уволенным после проигрыша скромному азербайджанскому «Карабаху» в стартовом туре Лиги чемпионов. Сам Моуринью тоже недавно пережил увольнение. Его выгнали из турецкого «Фенербахче» после поражения в квалификации главного еврокубка как раз от лиссабонского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозе Моуринью возвращается в «Бенфику», в которой начинал свою тренерскую карьеру

Фото: Murad Sezer / Reuters Жозе Моуринью возвращается в «Бенфику», в которой начинал свою тренерскую карьеру

О том, что в ближайшее время «Бенфика» назначит на пост главного тренера Жозе Моуринью, сообщил целый ряд источников — португальских, испанских, британских и даже американских. Он оказался свободен 16 сентября, после допущенного лиссабонским клубом, самым титулованным в Португалии и одним из самых титулованных в Европе (в общей сложности он завоевал почти девять десятков различных трофеев), срыва в стартовом туре так называемой Фазы лиги, то есть, по сути, регулярного первенства Лиги чемпионов.

«Бенфика» начала его в статусе команды, обязанной рассчитывать по крайней мере на выход в plaу-off, куда попадут 24 команды из 36, однако сразу же понизила свои котировки. На своем поле, ведя со счетом 2:0, «Бенфика» умудрилась проиграть очень скромному азербайджанскому «Карабаху», который, как считалось, обречен на роль аутсайдера.

Громкий провал вылился в моментальное увольнение тренера Бруну Лажи.

Президент «Бенфики» Руй Кошта после него воздерживался от упоминая кандидатов на вакантную должность, отметив лишь, что сменщик будет найден оперативно, до ближайшего уикенда. Однако BBC полагает, что, когда Кошта называл критерии, которым должен соответствовать сменщик — «биография победителя», «умение приносить титулы», он имел в виду именно Моуринью.

На самом деле речь идет о забавном фортеле судьбы. Когда вспоминают удивительный карьерный путь бывшего школьного учителя из Португалии и переводчика английского специалиста Бобби Робсона, благодаря ему поверившего, что и сам может тренировать, за точку отсчета всегда принимают «Порту». Он и вправду в нулевые сделал появившегося словно из ниоткуда молодого Жозе Моуринью известной личностью.

Но впервые попробовал себя в качестве наставника тот все же не в «Порту», а в «Бенфике», в которой в 2000 году, правда, продержался всего десяток матчей — до ссоры с руководством по поводу контракта. Потом Моуринью отправился в «Лейрию», а уже из нее — в «Порту». С ним он в 2004 году сенсационно выиграл Лигу чемпионов, заработав приглашение в «Челси» Романа Абрамовича, и «большую европейскую пятерку» долго не покидал.

В Англии Жозе Моуринью приобрел огромную популярность, сравнимую с той, что имеют звезды-игроки, и репутацию сложного, конфликтного, но жутко удачливого человека, будто притягивающего к себе разные награды.

Их в его послужном списке огромное количество. Он брал золото английского, итальянского и испанского первенств с «Челси», «Интером» и «Реалом». С миланской командой победил в Лиге чемпионов в 2010 году, с «Манчестер Юнайтед» — в Лиге Европы в 2017-м.

Впрочем, несколько лет назад возникло ощущение, что запас везения Моуринью исчерпал. После ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2018 году он еще трудился в клубах «большой пятерки», но уже не настолько знаменитых и могучих, как прежние. А список почетных трофеев, добытых португальцем с «Тоттенхемом» и «Ромой», исчерпывается тем, что достался ему в 2022 году за успех с римлянами в Лиге конференций, третьем по рангу еврокубке.

Предыдущий сезон Жозе Моуринью провел уже вне «большой пятерки» — в турецком «Фенербахче». И оказывался в центре внимания он не столько из-за хорошей игры и результатов своей команды (она финишировала второй в чемпионате), сколько из-за скандалов. Моуринью обвинял турецких арбитров в предвзятости и зарабатывал дисквалификации за расистские оскорбления и нападение на наставника лидера первенства «Галатасарая» Окана Бурука, которого ущипнул за нос.

По иронии судьбы освободила турецкий футбол от Жозе Моуринью все та же «Бенфика». Его выгнали из «Фенербахче» в конце августа, после того как лиссабонский клуб выбил стамбульский в заключительном квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Алексей Доспехов