В Салавате рассказали о состоянии воздуха после атаки БПЛА на завод «Газпрома»

В башкирском Салавате не зафиксировано отклонений по загрязнению воздуха после атаки беспилотников на промышленное предприятие. Об этом заявил глава Госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов.

Химико-радиометрическая лаборатория «провела замеры качества атмосферного воздуха», «превышений ПДК не зафиксировано».

Глава региона Радий Хабиров утром сообщил об атаке двух БПЛА самолетного типа на предприятие «Газпром нефтехим Салават». По его словам, на заводе «сработала пассивная и активная защита», в том числе, «охрана предприятия открывала огонь на поражение». На предприятии произошел пожар, после чего жители Салавата начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах.

Радий Хабиров указывал, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.