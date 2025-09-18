Путин: на фронте находятся более 700 тыс. военнослужащих

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО находятся более 700 тыс. военнослужащих, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме.

«Все знают мое отношение к людям, которые воюют на фронте, собой рискуют, жизнь отдают... их родственников и тех ребят, которые возвращаются с линии фронта, конечно, мы должны поддерживать»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин добавил, что участников СВО нужно выдвигать на руководящие посты. Формировать из них кадровый резерв. По его словам, участники военной операции внесут позитивный вклад в работу органов власти.