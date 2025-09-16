Рубио: Трамп может посчитать урегулирование на Украине невозможным

Президент США Дональд Трамп в какой-то момент может прийти к выводу, что урегулирование конфликта на Украине невозможно, однако пока он продолжает прилагать усилия для его завершения. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио.

Фото: Nathan Howard / Reuters Марко Рубио

Фото: Nathan Howard / Reuters

Марко Рубио отметил, что американский лидер «еще не дошел до этого, но может дойти». «Он (Трамп.—“Ъ”) пытается сделать все возможное, чтобы положить этому конец»,— пояснил госсекретарь перед вылетом из Тель-Авива в Доху (цитата по AFP). Кроме того, уточнил господин Рубио, Вашингтон тесно сотрудничает с партнерами в Европе по вопросам гарантий безопасности для Украины.

По словам госсекретаря, администрация США надеется избежать отказа от посредничества в переговорах и введения новых санкций против России, поскольку в таком случае на мировой арене не останется реальных посредников. Господин Рубио сообщил, что Белый дом рассматривает разные пути достижения урегулирования, но не исключает пересмотра подхода при неудаче дипломатических усилий.