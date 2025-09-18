Присяжные справились с борцом

К 14 годам и 6 месяцам колонии общего режима военный суд в Москве приговорил бывшего борца-вольника из ЦСКА, прапорщика в отставке Тархана Эльдукаева. Ранее присяжные признали его виновным в давнем убийстве бизнесмена Таира Гуршумова и покушении на его брата Тельмана, совершенных по заказу экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Еще в одном преступлении — покушении на певца Авраама Руссо — присяжные признали подсудимого невиновным, и суд по этому эпизоду его оправдал.

Перед вынесением приговора в Московском гарнизонном военном суде 18 сентября состоялись прения сторон, которые, как и весь процесс, в целях безопасности прошли в закрытом режиме. Непосредственно перед их началом выяснилось, что в суд поступил иск от потерпевшего Тельмана Гуршумова на 350 млн руб. Последний сообщал, что до сих пор переживает гибель брата, с которым они всегда помогали друг другу и поддерживали. «Утрата родного мне человека для меня невосполнима»,— указал потерпевший. Он отметил, что до сих пор не может забыть события того утра, когда его и его брата «хладнокровно расстреляли в подъезде дома». Потерпевший подчеркнул, что в результате полученных ранений мог умереть и лишь вовремя оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь.

«Совершенные Эльдукаевым преступления причинили и причиняют мне сейчас душевные страдания»,— говорится в иске господина Гуршумова.

Размер моральной компенсации, причиненной ему смертью брата, потерпевший оценил в 200 млн руб., а покушение на свою жизнь — еще в 150 млн руб. Поскольку сам господин Гуршумов на заключительное заседание не пришел, адвокаты подсудимого просили вызвать его на процесс и допросить по иску, но судья не нашел для этого оснований. В свою очередь, прокурор Анна Мельникова предложила иск удовлетворить частично, взыскав в пользу Тельмана Гуршумова 17 млн рублей (10 млн руб. за гибель брата и 7 млн за причиненные ему ранения).

Что касается наказания, то за убийство Таира Гуршумова гособвинитель просила назначить подсудимому 14 лет и 6 месяцев лишения свободы, а за покушение на убийство его брата — 11 лет, определив окончательный срок в 15 лет заключения в колонии общего режима. Интересно, что вменяемые Эльдукаеву в вину деяния прокурор предложила квалифицировать не по УК РФ, а по УК РСФСР, действовавшему на момент совершения преступления и предполагающему более мягкое наказание.

Напомним, что 21 августа присяжные сочли доказанной вину Тархана Эльдукаева, которого обвинение называло бывшим начальником охраны Тельмана Исмаилова, в организации убийства руководителя фирмы «Зар» Таира Гуршумова, который арендовал торговые площади на территории Черкизовского рынка. Рано утром 23 декабря 1996 года в подъезде его дома на Щербаковской улице в Москве киллер из пистолета смертельно ранил самого бизнесмена и тяжело — его брата Тельмана Гуршумова. По версии обвинения, за организацию преступления господин Исмаилов заплатил Эльдукаеву $500 тыс.

С братьями Гуршумовыми хозяин рынка, по версии СКР, решил разобраться из-за разногласий в оплате арендованных ими торговых площадей.

По второму эпизоду — о пособничестве в покушении 19 августа 2006 года на певца Авраама Руссо, который был ранен выстрелами из автомата в машине на улице Плющиха (его заказ якобы обошелся в $100 тыс.), голоса жюри разделились поровну. По закону в таком случае вердикт трактуется в пользу подсудимого. Соответственно, в прениях прокурор по этому эпизоду просила подсудимого оправдать, отклонив иск господина Руссо на сумму 10 млн руб.

В свою очередь, четыре адвоката подсудимого в целом согласились с квалификацией действий фигуранта по «старому» Уголовному кодексу, однако просили освободить Тархана Эльдукаева от уголовной ответственности в связи истечением срока давности, который вышел еще в 2006 году. Если же суд на это не пойдет, то защитники предложили назначить ему более мягкое наказание, «ниже низшего предела», да и тот считать условным.

Так, по мнению адвоката господина Эльдукаева Руслана Закалюжного, прокурор необоснованно запросила для подсудимого максимальный срок, без учета данных о его личности и состояния здоровья. «Поскольку с момента преступления прошло почти 30 лет, его общественная опасность значительно снизилась»,— сказал адвокат.

Его коллега Роберт Зиновьев напомнил, что подсудимый является отцом шестерых детей, двое из которых несовершеннолетние, в 1991 году участвовал в обороне Белого дома и имеет соответствующую грамоту от президента Бориса Ельцина, а после начала СВО оказывал бойцам гуманитарную помощь. По его словам, господин Эльдукаев является инвалидом второй группы и страдает целым рядом серьезных заболеваний, среди которых тяжелая форма псориаза. А за время ареста, под который фигурант был помещен 24 октября 2023 года, его состояние резко ухудшилось, а в СИЗО арестованный потерял почти 10 кг, отметил защитник.

Сам подсудимый в последнем слове заявил, что не участвовал в покушении на братьев Гуршумовых, сказав, что это «противоречит всем его убеждениям».

«Это заказное уголовное дело»,— заявил Тархан Эльдукаев, обвинив в фальсификации потерпевшего Гуршумова. Последний, подав иск на 350 млн руб., по заявлению подсудимого, потратил примерно столько же, чтобы «его посадить».

Для того чтобы вынести приговор, судья Максим Иванов удалился в совещательную комнату на полтора часа, а выйдя оттуда, дал подсудимому немногим меньше, чем просило обвинение,— 14 лет и 6 месяцев колонии общего режима, взыскав с фигуранта по иску Тельмана Гуршумова 2,5 млн руб. Также подсудимый был лишен звания прапорщика в отставке. По эпизоду с покушением на Авраама Руссо фигурант был оправдан с правом на реабилитацию.

Покидая суд, адвокаты осужденного заявили, что не согласны с приговором и намерены его обжаловать «в связи с чрезмерной суровостью и несправедливостью». По мнению адвоката Руслана Закалюжного, присяжные вынесли обвинительной вердикт лишь на основании показаний засекреченного свидетеля обвинения, голос которого был искажен, а самого его так и не показали присяжным, допросив в другом здании. «Он заявил, что со слов Исмаилова якобы слышал, что бизнесмен передал Эльдукаеву сумку с $500 тыс. и два автомата. Однако ни на один из уточняющих вопросов этот человек ответить не смог. Это не свидетель, а какой-то фантом»,— сказал защитник, заявив, что других доказательств вины его подзащитного представлено не было.

Мария Локотецкая