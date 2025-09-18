Суд уменьшил срок ареста националисту Савве Федосееву

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную стороной защиты правого активиста Саввы Федосеева, и уменьшил ему срок административного ареста на двое суток. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кучеров / Коммерсантъ Фото: Андрей Кучеров / Коммерсантъ

Ранее Кировский районный суд города арестовал националиста по статье о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ), которую правоохранители усмотрели в посте с изображением Алексея Навального.

Во время слушания адвокат Алексей Калугин посетовал на неадекватное, по его мнению, решение первой инстанции. Он подчеркнул, что райсуд учел награды господина Федосеева и благодарственные письма за помощь фронту, но при этом назначил слишком строгое наказание.

Защитник также указал, что статья, которую вменили его доверителю, препятствует участию активиста в выборах.

Господин Калугин сообщил «Ъ-СПб», что защита намерена обжаловать решение суда во всех возможных инстанциях.

Андрей Кучеров