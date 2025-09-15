Петербургского политика-националиста Савву Федосеева арестовали на 15 суток

Петербургский политик-националист и ивент-менеджер книжного магазина «Листва» Савва Федосеев получил 15 суток административного ареста. В отношении него был составлен протокол о публичной демонстрации нацистской или экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Об этом «Ъ-СПб» сообщил его адвокат Алексей Калугин.

Петербургский националист и ивент-менеджер книжного магазина «Листва» Савва Федосеев (на первом плане).

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Петербургский националист и ивент-менеджер книжного магазина «Листва» Савва Федосеев (на первом плане).

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Кировский районный суд дал 15 суток административного ареста Савве Федосееву за опубликованное фото гражданина, имя которого нельзя произносить»,— написал в своем Telegram-канале господин Калугин.

Заседание проходило в закрытом режиме. Защитник активиста охарактеризовал итог слушания так: «Просто позорище. Отблагодарили за помощь фронту», имея в виду, что его доверитель не первый год занимается гуманитарной помощью для Вооруженных сил РФ.

Сам господин Федосеев ранее заявил, что ведет свою деятельность исключительно в легальном поле и отверг всяческие обвинения в экстремизме в свой адрес. «Я законопослушный политик, который предпочитает избирательные кампании, соответствующие закону, а не иные политические пути. Только так — легально — я и веду свою политическую деятельность»,— отметил он.

