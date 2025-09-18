Продюсера Baza по просьбе следствия перевели под домашний арест

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отпустил продюсера Baza Татьяну Лукьянову под домашний арест.

Продюсер медиа-проекта Baza Татьяна Лукьянова

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Продюсер медиа-проекта Baza Татьяна Лукьянова

Перед этим суд удовлетворил ходатайство следствия о закрытии судебного процесса в связи с тем, что на нем будет разглашена тайна предварительного следствия.

22 июля в редакции Baza и квартире Глеба Трифонова прошли обыски, шесть человек, в том числе Татьяну Лукьянову, доставили на допрос. На следующий день суд арестовал главреда и продюсера медиапроекта по обвинению в даче взяток на общую сумму порядка 300 тыс. руб. Журналисты вину не признают. По версии следствия, они покупали служебную информацию у правоохранителей Краснодара, Красноярска и Белгорода.

В скором времени Замоскворецкий суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении Глеба Трифонова.

Ефим Брянцев