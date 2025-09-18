Страны Персидского залива обновят план обороны после удара ЦАХАЛ по Дохе

Военный комитет Стран Персидского залива (ССАГПЗ) провел срочное заседание, на котором страны-участницы обсудили удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Катара. По итогу саммита комитет решил обновить план обороны и ускорить систему предупреждения о баллистических ракетах.

ССАГПЗ — региональная закрытая международная организация. В нее входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.

«Совет подтвердил, что нападение на Государство Катар является нападением на все государства ССАГПЗ, и что он поддерживает их во всех мерах, принимаемых для противодействия этой агрессии»,— отметили в заявлении после заседания.

Военный комитет постановил увеличить обмен разведывательной информацией, передавать сигналы воздушной тревоги во все оперативные центры стран ССАГПЗ, провести совместные учения противовоздушной обороны в следующие три месяца.

9 сентября Израиль ударил по членам руководства группировки «Хамас», находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. 15 сентября ССАГПЗ на саммите в Катаре активировал механизм коллективной обороны. Президент США Дональд Трамп отметил, что операция в Дохе не отвечает интересам ни Соединенных Штатов, ни Израиля.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Катар ударит по Израилю буквой закона».