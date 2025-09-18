Елена Лядова исполнит роль Елены Блиновской в сериале «Паучиха»
Актриса Елена Лядова исполнит роль блогера Елены Блиновской в сериале «Паучиха». Об этом заявил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier в интервью газете «Ведомости».
По сюжету главная героиня сериала, Мила Гоноровская, притворяется психологом и продает в интернете свои курсы и онлайн-тренинги. Она обещает участникам решить все их проблемы, однако в реальности этого не происходит, и на блогера заводят уголовное дело. У адвоката получается спасти Милу Гоноровскую из тюрьмы, но вместо раскаяния блогер решает заработать на сложившейся ситуации.
Елену Блиновскую арестовали в апреле 2023 года. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму 906,6 млн руб., отмывании денег на более чем 700 млн руб. и неправомерном обороте средств платежей. В марте этого года суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы.
