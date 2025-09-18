Суд разрешил продолжить работу двум игровым площадкам в ТРЦ «Гринвич»

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение снять обеспечительные меры в виде запрета деятельности двум зонам — «Герои Парк» и «ФэнтазиГрад» в ТРЦ «Гринвич», передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«К судебному заседанию были проведены все проверки, по итогам которых подтверждено, что выполнено почти 98% предписаний. Сейчас в числе не устраненных — десять предписаний по противопожарной безопасности и два — по антитеррористической»,— рассказала о количестве оставшихся нарушений «Ъ-Урал» представитель управляющей компании «Гринвича» «ИТС-Групп» Мария Кутепова.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отказались от комментариев.

Продолжение судебного заседания назначено на 19 сентября.

Напомним, ТРЦ «Гринвич» временно закрывали с 30 июня по 10 июля. По данным торгового центра эта мера была необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности, так как введенные в разные годы очереди ТЦ требуют объединения в единую структуру. Ранее «ИТС-Групп» оштрафовали на 100 тыс. руб. за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.

Артем Путилов