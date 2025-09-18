Минфин остановил массовые закупки алмазов у АЛРОСА

Министерство финансов временно остановило массовые закупки алмазов у АЛРОСА (MOEX: ALRS) через государственный резерв. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме.

«По закупкам в Гохран мы сейчас поставили немножко на паузу», — сказал господин Моисеев (цитата по ТАСС). Он пояснил, что бюджет на закупки есть, но «пока видим, что компания справляется самостоятельно».

Замминистра добавил, что массовые закупки изначально рассматривались как поддержка компании. Минфин готов возобновить закупки в любое время при необходимости.

В начале сентября гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев заявил, что нормализация состояния алмазного рынка продолжится по мере снижения влияния триггеров. Он не исключил двузначных темпов роста цен на алмазы в ближайшие годы.