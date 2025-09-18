В России собрали 114 млн тонн зерна с начала года

С начала 2025 года в России было собрано 84 млн тонн пшеницы, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, общие сборы зерна составили 114 млн тонн. Прогноз ведомства по итогам года установлен на уровне 135 млн тонн зерновых.

Как уточнила министр, в этом году вклад в урожай вносят центр России и Поволжье. «Но сильно упали объемы производства на юге в связи с природно-климатическими условиями: сначала были заморозки, потом засуха»,— рассказала госпожа Лут журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

За июль-август — первые два месяца нового сельскохозяйственного сезона — экспорт российской пшеницы сократился более чем на 35% год к году. По итогам года урожай зерновых и зернобобовых культур может вырасти на 6,1%, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов. Там считают, что пшеница прибавит более 3%, а масличные — более 11%. Позитивные ожидания после провального прошлого года и сокращения посевных площадей под часть культур аналитикам позволяет формировать удачная погода в большинстве регионов. Но фактором риска будет продиктованное ростом предложения снижение цен.

Подробности — в материале «Ъ» «Урожай разросся на полях».