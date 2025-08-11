Зерно уперлось в границы

В июле—августе 2025 года — первые два месяца нового сельскохозяйственного сезона — экспорт российской пшеницы сократился более чем на 35% год к году. Обвал поставок связан с низким спросом импортеров, невысокими экспортными ценами, сокращением урожая и логистическими ограничениями на юге страны. Экспортные объемы могут постепенно восстановиться осенью, рассчитывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уборка пшеницы в Волгоградской области (июль 2025 года)

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Уборка пшеницы в Волгоградской области (июль 2025 года)

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В июле—августе экспорт российской пшеницы может составить 5,33 млн тонн, что меньше на 37,5% год к году, следует из данных аналитического центра «Русагротранса». По подсчетам компании, в июле снижение составило 36,4% год к году, до 1,78 млн тонн. Прогноз на август — 3,55 млн тонн, что меньше на 37,2%, чем годом ранее. В «Совэконе» оценивают экспорт пшеницы по итогам июля в 2 млн тонн, падение на 48,7% год к году, прогноз на август — 3–4 млн тонн, или на 33–41,7% меньше, чем за тот же период 2024 года. Начало текущего сезона не такое активное, как в предыдущие годы, констатирует вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко.

Экспорт российской пшеницы в прошлом сельхозяйственном году (июль 2024 года — июль 2025 года), согласно Минсельхозу РФ, составил 44 млн тонн. За 12 месяцев значение потеряло 18,5%.

Спад прослеживался во второй половине сезона, когда из-за отрицательной рентабельности экспортерам не удавалось выбрать предоставленную властями квоту на поставки урожая за рубеж (см. “Ъ” от 5 июня).

С началом нового сезона картина не изменилась: экспорт остается невыгодным из-за высокой стоимости страхования судов, действующей системы пошлин и низких цен на мировых рынках, считает собеседник “Ъ” на агрорынке. Согласно Центру ценовых индексов, на 11 августа средняя экспортная стоимость российской пшеницы на базе FOB Новороссийск составила $238 за тонну, сократившись на 1,1% за неделю. Тенденция к снижению цен на рынке прослеживается с апреля.

Гендиректор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что экспортную стоимость сдерживает ограниченный спрос со стороны импортеров, в первую очередь Египта.

Покупатели, по его словам, заняли выжидательную позицию, рассчитывая увидеть более низкие цены. По данным «Русагротранса», в июле Египет сформировал около 20% спроса на российскую пшеницу, закупив 371 тыс. тонн. Следом идут Турция (13%), Саудовская Аравия (8%), Судан (7,6%) и Нигерия (5%). Один из собеседников “Ъ” на зерновом рынке отмечает, что на экспорте в августе сказывались логистические ограничения, возникшие из-за изменения работы портов на юге страны. Аграрии, по его словам, также столкнулись с задержками в оформлении сопроводительных документов.

Внутри страны пшеница дорожает быстрее. Рублевая цена экспортных закупок у аграриев в центральной части России сейчас 13,43 тыс. руб. за тонну, что больше на 14,5%, чем год назад, говорит Дарья Снитко.

По данным «Совэкона», за последнюю неделю стоимость продовольственной пшеницы третьего класса на внутреннем рынке увеличилась на 1,4%, до 14,8 тыс. руб. Андрей Сизов связывает это с ограниченностью запасов, с которыми рынок подошел к началу нового сезона.

Аналитики «Русагротранса» в своем отчете обращают внимание на дожди в центральной части России: они могут ухудшить качество пшеницы и ячменя. Одновременно на юге страны аномальная жара, способствующая снижению производства. Господин Сизов, впрочем, считает, что природные колебания мало влияют на урожай: дожди могут немного сдвигать сроки уборки озимой пшеницы, но одновременно улучшают виды на яровую культуру.

41,5 млн тонн пшеницы будет экспортировано в 2025–2026 сельскохозяйственном году, по прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка.

Несмотря на снижение экспорта в июле—августе, у участников рынка позитивные прогнозы относительно всего наступившего сельскохозяйственного года. Согласно ожиданиям Института конъюнктуры аграрного рынка, за границу в 2025–2026 сельскохозяйственном году будет продано 41,5 млн тонн пшеницы. За счет высокого урожая в центральной части страны и Поволжье экспорт начнет выравниваться осенью, ждут в «Русагротрансе». Андрей Сизов прогнозирует восстановление спроса со стороны стран-импортеров, так как там объем потребления пшеницы остается стабильным.

Александра Мерцалова