Минфин: «Южуралзолото» может остаться публичной компанией после продажи
Золотодобывающая компания «Южуралзолото» может остаться публичной после продажи. Об этом сообщил замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев.
«Я думаю, что это решат сами новые акционеры, но я бы исходил бы из того, что да, почему нет?» — сказал господин Моисеев на Московском финансовом форуме (цитата по ТАСС).
До конца года государство планирует продать контрольный пакет акций «Южуралзолота» компании из структуры Газпромбанка. В июле этого года Росимущество стало мажоритарным акционером ПАО «Южуралзолото ГК». В конце 2024 года компания из структуры Газпромбанка «ААА управление капиталом» купила 22% ЮГК.