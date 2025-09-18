Минфин обсуждает с ЦБ регулирование стейблкойнов

Минфин России стратегически смотрит на формирование регулирования в области стейблкойнов. Ведомство сейчас обсуждает этот вопрос с Банком России. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

«То есть тут, наверное, нет вопросов за или против,— сказал он на Московском финансовом форуме (цитата по «Интерфаксу»). — Мне кажется, мы здесь с Центральным банком на одной стороне».

Стейблкойны привязаны к денежной единице или к другим активам (золоту, криптовалютам и т.д.). Они не так универсальны, как национальная валюта, но могут использоваться для инвестиций. Популярные стейблкойны — Tether USDT, USD Coin USDC.

Регулирование должно быть в интересах государства, бизнеса и граждан, подчеркнул господин Чебесков. Кроме того, Минфин продолжает обсуждать вопрос инвестирования в криптовалюты.

С мая квалифицированным инвесторам в России стали доступны финансовые инструменты, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Организаторы торгов получают право допускать такие ценные бумаги к обращению, доверительные управляющие — включать такие активы в договоры ДУ, а операторы информационных систем — организовывать выпуски ЦФА.

Подробнее — в материале «Ъ» «С биткойна возьмут производные».