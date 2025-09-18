Минфин хочет ограничить вывоз золота физлицами до 100 грамм

Вывоз золота физлицами из России через страны Таможенного союза могут ограничить 100 граммами в монетарных слитках, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он уточнил, что ограничения не затронут золото в другом виде — в частности, ювелирные украшения.

Инициативу планируется согласовать в ближайшее время. Срок реализации — до конца этого года, уточнил господин Моисеев. «Проект указа в высокой степени готовности, мы заканчиваем согласование и планируем в течение нескольких недель внести в правительство, чтобы правительство внесло в администрацию»,— рассказал замминистра на Московском финансовом форуме (цитата по ТАСС).

На этой неделе цена на золото достигла нового рекорда, превысив $3 740 за тройскую унцию. Минфин подготовил для внесения в Госдуму законопроект, освобождающий от НДС выплату банком процентов по вкладам в драгметаллах, а также выдачу займов за счет драгметаллов, купленных у третьих лиц. Участники рынка считают, что изменения могут привести к многократному росту спроса и предложения банковских вкладов и займов в драгметаллах.

