Золото очищают от НДС

Минфин подготовил для внесения в Госдуму законопроект, освобождающий от НДС выплату банком процентов по вкладам в драгметаллах, а также выдачу займов за счет драгметаллов, купленных у третьих лиц. Участники рынка считают, что изменения могут привести к многократному росту спроса и предложения банковских вкладов и займов в драгметаллах. Однако в общей прибыли кредитных организаций доля таких операций останется невысокой.

Как сообщили источники “Ъ” в финансовом блоке правительства, для внесения в Госдуму подготовлен законопроект Минфина, освобождающий от НДС операции банков с драгметаллами. Согласно законопроекту (есть в распоряжении “Ъ”), предполагается внесение изменений в ст. 149 части второй НК РФ, которыми будут освобождены от НДС банковские операции по выплате процентов по вкладам в драгметаллах и выдаче займов в драгметаллах, приобретенных у третьих лиц.

Согласно текущему законодательству, не предусмотрена возможность освобождения от НДС процентов, если они начисляются не в валюте, а в драгметалле, отмечает управляющий партнер «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев. Вместе с тем НК РФ прямо освобождает от НДС выдачу займов за счет драгметаллов, привлеченных во вклады, указывает старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Айдаева. Однако в случае если банк покупает драгметаллы и выдает их взаймы, эта операция могла расцениваться налоговыми органами как облагаемая НДС, поясняет она. Это приводило к налоговым и судебным спорам. В таких условиях банки либо не предлагали такие услуги, либо закладывали в их стоимость налоговые риски, что делало такие продукты неконкурентоспособными, отмечает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

75,6 метрической тонны золота приобрели россияне в 2024 году, по данным World Gold Council

В Минфине заявили, что изменения позволят выравнять условия налогообложения НДС на вклады в драгметаллах и иные виды банковских вкладов, что повысит их привлекательность. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что выравнивание налоговой нагрузки по депозитным продуктам приведет к повышению доходности и конкурентоспособности данных вкладов и стимулирует банки расширить линейку таких продуктов.

На сегодняшний день банки почти не предлагают вклады и займы в драгметаллах. Это связано с тем, что помимо высоких налоговых обязательств, снижающих рентабельность таких вкладов, работа с драгметаллами требует специализированного учета, хранения и отчетности, что увеличивает издержки банков, поясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. У банков не было уверенности в доходности таких операций, в результате «золото рассматривалось скорее как балласт в хранилище, чем как актив для работы», отмечает гендиректор сервиса по покупке драгметаллов Moneymatika Максим Мольдерф. Для того чтобы избежать налоговых рисков, работу недропользователей и банков структурировали через ОМС (обезличенные металлические счета), указывает он.

Эксперты и участники рынка ожидают роста оборота операций банков и востребованности вкладов в драгметаллах.

По словам начальника управления налогообложения и внутреннего учета ББР-банка Дмитрия Балыгина, если выдача займов в драгметаллах будет освобождена от НДС, то это приведет к расширению их использования. Устранение налоговой неопределенности выводит золото из категории «пассивного актива» и превращает его в полноценный инструмент финансового оборота, открывая возможность для банков строить новые высокомаржинальные продукты, считает Максим Мольдерф. При этом спрос на такие вклады в первую очередь будет со стороны юрлиц — добывающих компаний. «Это даст им возможность задействовать металл в обороте и получать дополнительную доходность без налоговых издержек»,— отмечает господин эксперт.

В 2022 году были освобождены от НДС операции по покупке золотых слитков физическими лицами, что вызвало взрывной рост спроса (см. “Ъ” от 16 марта и 4 августа 2022 года). По мнению Максима Мольдерфа, нынешняя инициатива способна дать похожий эффект и многократный рост активности банков и клиентов. По оценке Александра Потавина, спрос и предложение вкладов в драгметаллах в банках могут вырасти с текущих 1–2% до 2–3% в течение ближайших двух лет.

Однако эксперты отмечают ограниченность такого вида услуг. Этот продукт останется нишевым для тех, «кто сознательно ищет защиту от валютных рисков», считает директор юридического департамента маркетплейса «Сравни» Юлия Суворова. К тому же для среднего розничного клиента это продукт, требующий разъяснений и определенного «погружения в тему», отмечает зампред правления по розничному бизнесу СДМ-банка Роман Жуков. Да и для банков «золотые операции не являются основным бизнесом в структуре прибыли», указывает господин Мольдерф.

Елена Ванюшина, Полина Трифонова