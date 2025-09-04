Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Золото очищают от НДС

Банки получат возможность расширить операции с драгметаллами

Минфин подготовил для внесения в Госдуму законопроект, освобождающий от НДС выплату банком процентов по вкладам в драгметаллах, а также выдачу займов за счет драгметаллов, купленных у третьих лиц. Участники рынка считают, что изменения могут привести к многократному росту спроса и предложения банковских вкладов и займов в драгметаллах. Однако в общей прибыли кредитных организаций доля таких операций останется невысокой.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщили источники “Ъ” в финансовом блоке правительства, для внесения в Госдуму подготовлен законопроект Минфина, освобождающий от НДС операции банков с драгметаллами. Согласно законопроекту (есть в распоряжении “Ъ”), предполагается внесение изменений в ст. 149 части второй НК РФ, которыми будут освобождены от НДС банковские операции по выплате процентов по вкладам в драгметаллах и выдаче займов в драгметаллах, приобретенных у третьих лиц.

Согласно текущему законодательству, не предусмотрена возможность освобождения от НДС процентов, если они начисляются не в валюте, а в драгметалле, отмечает управляющий партнер «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев. Вместе с тем НК РФ прямо освобождает от НДС выдачу займов за счет драгметаллов, привлеченных во вклады, указывает старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Айдаева. Однако в случае если банк покупает драгметаллы и выдает их взаймы, эта операция могла расцениваться налоговыми органами как облагаемая НДС, поясняет она. Это приводило к налоговым и судебным спорам. В таких условиях банки либо не предлагали такие услуги, либо закладывали в их стоимость налоговые риски, что делало такие продукты неконкурентоспособными, отмечает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

75,6 метрической тонны золота

приобрели россияне в 2024 году, по данным World Gold Council

В Минфине заявили, что изменения позволят выравнять условия налогообложения НДС на вклады в драгметаллах и иные виды банковских вкладов, что повысит их привлекательность. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что выравнивание налоговой нагрузки по депозитным продуктам приведет к повышению доходности и конкурентоспособности данных вкладов и стимулирует банки расширить линейку таких продуктов.

На сегодняшний день банки почти не предлагают вклады и займы в драгметаллах. Это связано с тем, что помимо высоких налоговых обязательств, снижающих рентабельность таких вкладов, работа с драгметаллами требует специализированного учета, хранения и отчетности, что увеличивает издержки банков, поясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. У банков не было уверенности в доходности таких операций, в результате «золото рассматривалось скорее как балласт в хранилище, чем как актив для работы», отмечает гендиректор сервиса по покупке драгметаллов Moneymatika Максим Мольдерф. Для того чтобы избежать налоговых рисков, работу недропользователей и банков структурировали через ОМС (обезличенные металлические счета), указывает он.

Эксперты и участники рынка ожидают роста оборота операций банков и востребованности вкладов в драгметаллах.

По словам начальника управления налогообложения и внутреннего учета ББР-банка Дмитрия Балыгина, если выдача займов в драгметаллах будет освобождена от НДС, то это приведет к расширению их использования. Устранение налоговой неопределенности выводит золото из категории «пассивного актива» и превращает его в полноценный инструмент финансового оборота, открывая возможность для банков строить новые высокомаржинальные продукты, считает Максим Мольдерф. При этом спрос на такие вклады в первую очередь будет со стороны юрлиц — добывающих компаний. «Это даст им возможность задействовать металл в обороте и получать дополнительную доходность без налоговых издержек»,— отмечает господин эксперт.

В 2022 году были освобождены от НДС операции по покупке золотых слитков физическими лицами, что вызвало взрывной рост спроса (см. “Ъ” от 16 марта и 4 августа 2022 года). По мнению Максима Мольдерфа, нынешняя инициатива способна дать похожий эффект и многократный рост активности банков и клиентов. По оценке Александра Потавина, спрос и предложение вкладов в драгметаллах в банках могут вырасти с текущих 1–2% до 2–3% в течение ближайших двух лет.

Котировки золота на спот-рынке вплотную приблизились к историческому максимуму

Однако эксперты отмечают ограниченность такого вида услуг. Этот продукт останется нишевым для тех, «кто сознательно ищет защиту от валютных рисков», считает директор юридического департамента маркетплейса «Сравни» Юлия Суворова. К тому же для среднего розничного клиента это продукт, требующий разъяснений и определенного «погружения в тему», отмечает зампред правления по розничному бизнесу СДМ-банка Роман Жуков. Да и для банков «золотые операции не являются основным бизнесом в структуре прибыли», указывает господин Мольдерф.

Елена Ванюшина, Полина Трифонова

