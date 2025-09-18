Президент РСПП Шохин: в России не будут снижать налоговую нагрузку на бизнес

Налоговая нагрузка на бизнес снижаться не будет, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Главное, чтобы не повышалась,— сказал он Звезде».— Не хотелось бы, чтобы в этих условиях пострадал бизнес через повышение налоговой нагрузки».

Президент РСПП пояснил, что бюджет России на следующий год и трехлетку довольно сложный. С одной стороны, нельзя допустить резкого снижения расходов на социальные нужды, оборону, инвестиции, поддержку промышленности и других отраслей. С другой стороны, нужно соблюдать определенные параметры макроэкономической стабильности, отметил Александр Шохин.

Бывший министр финансов Михаил Задорнов говорил в интервью Клуба Коммерсантъ и «Ъ-деньги», что в России могут быть сокращены льготы по налогу на прибыль для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. При этом сами налоговые ставки увеличены не будут, убежден экономист.

