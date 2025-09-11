Экс-глава Минфина Задорнов допустил сокращение налоговых льгот для бизнеса

По оценкам бывшего министра финансов Михаила Задорнова, в России будут серьезно пересмотрены льготы по налогу на прибыль для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. При этом сами налоговые ставки увеличены не будут, считает экономист.

«То есть налоги будут де-факто увеличены за счет отказа от ряда налоговых льгот»,— сказал эксперт в открытом интервью Клуба Коммерсантъ и «Ъ-деньги». Дискуссия на эту тему будет развиваться в ближайшие полтора месяца, отметил господин Задорнов. По его мнению, изменение льгот может затронуть предприятия в различных сферах.

Экс-глава Минфина также упомянул другую меру, которую может рассмотреть правительство — отказаться от выплаты обратного акциза на нефтяное сырье. «Это очень большая статья, она бы закрыла много вопросов, но это тоже вопрос лобби и интенции правительства»,— заключил Михаил Задорнов.