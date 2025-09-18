В Екатеринбурге перекресток Военного Флота-Печатников будет перекрыт до 7 ноября

В Екатеринбурге с 23 сентября по 7 ноября компания «Московский квартал-1» закроет движение на пересечении улиц Военного флота и Печатников. Как сообщили в мэрии, это связано с работами по строительству сетей дождевой канализации для нового жилого дома.

На месте будут установлены дорожные знаки и указатели для водителей. Объехать зону перекрытия можно по улицам Московской, Расковой, Печатников и Амундсена. Движение общественного транспорта останется без изменений.

Напомним, в Екатеринбурге 20 сентября перекроют несколько улиц возле «Екатеринбург Арены» из-за массового забега «Кросс наций». Ранее «Ъ-Урал» писал, что в связи с мероприятием изменятся маршруты общественного транспорта.

Полина Бабинцева