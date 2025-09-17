Транспорт в Екатеринбурге изменит маршруты из-за «Кросса нации»
В Екатеринбурге общественный транспорт изменит маршруты 20 сентября на время проведения всероссийского забега «Кросс нации», сообщили в администрации города. По измененным маршрутам транспорт будет ездить с 7:00 до 12:00.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Изменения коснутся следующих маршрутов:
- Трамваи: №2, №18;
- Троллейбусы: №26, 35, 37;
- Автобусы: №25, 49, 51, 59, 64, 84, 043, 45, 48, 52, 62, 87, 93.
Напомним, из-за «Кросса нации» 20 сентября в Екатеринбурге перекроют несколько улиц. Регистрация участников на мероприятие на «Екатеринбург Арене» начнется у центрального входа. Массовые забеги для жителей Екатеринбурга начнутся в 9:50 и будут организованы по районам города. Всего в Свердловской области участие в «Кроссе нации» примут не менее 20 тыс. жителей.