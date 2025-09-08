В Екатеринбурге 20 сентября перекроют несколько улиц из-за забега «Кросс нации»

В Екатеринбурге из-за проведения всероссийского забега «Кросс нации» 20 сентября перекроют несколько улиц, сообщили в мэрии.

С 4:00 до 12:00 будет перекрыта улица Пирогова от Репина до Татищева. С 7:00 до 12:00 будут закрыты улицы Татищева от Мельникова до Репина, Крауля от Пирогова до Репина, Репина от Татищева до Мельникова. На этих участках будет запрещена парковка.

Парковки в границах улиц Пирогова — Ключевской — Крылова — Татищева и Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса не будут работать с 12:00 19 сентября до 12:00 20 сентября.

С 7:00 до 12:00 20 сентября запретят движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) в границах улиц Токарей — Репина — Малышева — Московская — Ленина — Татищева.

Всероссийский забег «Кросс нации» — масштабное спортивное мероприятие, которое проводится ежегодно с 2004 года, привлекая как профессиональных спортсменов, так и любителей бега. Его цель — привлечь людей к занятиям физкультурой и легкой атлетикой, а также популяризировать здоровый образ жизни. Участники забега могут выбрать дистанцию от 1 до 12 км. Мероприятие проходит ежегодно в третью субботу сентября.

В прошлом году в массовом забеге «Кросс нации» в Екатеринбурге приняли участие 21 тыс. свердловчан. Впервые в рамках мероприятия был организован семейный забег, в котором участвовали 50 семей.

Полина Бабинцева